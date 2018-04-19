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Текущая задолженность качканарского завода «Металлист» по зарплате составляет около 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2018. Качканарский завод «Металлист» остается должен своим работникам около 10 млн руб., сообщает пресс-служба Госинспекции труда (ГИТ) по Свердловской области.



Напомним, накануне руководство предприятия перечислило судебным приставам 22 млн руб. в счет погашения задолженности по зарплате. Как сообщают в ГИТ Свердловской области, на предприятии планируют выплатить оставшуюся сумму в ближайшее время.



Ранее работники «Металлиста» сообщили, что долги по зарплате начались в октябре 2017 года, простой по вине работодателя оплачивается в 2/3 средней зарплаты, что меньше 10 тыс. руб. В ноябре 2017 года в отношении руководителя завода возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы». Расследование уголовного дела продолжается.



Как отмечают в ГИТ, с 11 декабря 2017 года деятельность предприятия приостановлена, а сотрудники находятся в простое. Из-за задолженности по зарплате работники завода 8 апреля 2018 года вышли на несанкционированный митинг, сообщают в надзорном органе.



Напомним, с 1 июня 2018 года «Металлист» планирует уволить всех 564 работников.



Завод считается в Качканаре одним из крупных по численности сотрудников предприятий города. Предприятие специализируется на производстве горного оборудования и деталей для вагонов. По данным местных СМИ, серьезные проблемы у предприятия начались после отказа «Уралвагонзавода» от сотрудничества.



«Правительство Свердловской области продолжает активный поиск потенциальных инвесторов. В дополнение к рассылке Минпромторга на 64 предприятия горно-металлургического комплекса, подробная информация о производственных мощностях ОАО «Металлист» направлена в адрес крупнейших профильных холдингов», ― сообщили в ГИТ Свердловской области.

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