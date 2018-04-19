Новости дня
Суд запретил эксплуатацию здания досугового центра Guru в Екатеринбурге
19 апрель 2018 (17:54)
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2018. Арбитражный суд Свердловской области вынес решение о запрете эксплуатации здания досугового центра Guru на улице Репина, 22 в Екатеринбурге до получения разрешительных документов. Об этом говорится на сайте Госжилнадзора.
По данным ведомства, в настоящее время отель, фитнес-центр и другие заведения, расположенные в центре Guru, продолжают работать. По закону, решение арбитражного суда вступит в силу через месяц, то есть с 3 мая 2018 года. В Госжилнадзоре настаивают, что здание нужно закрыть. Главная причина — объект после реконструкции ввели в эксплуатацию без соответствующих разрешительных документов.
«Департаментом направлено в Арбитражный суд Свердловской области заявление об обращении решения суда к немедленному исполнению», — говорится в сообщении ГЖИ.
По данным ведомства, в настоящее время отель, фитнес-центр и другие заведения, расположенные в центре Guru, продолжают работать. По закону, решение арбитражного суда вступит в силу через месяц, то есть с 3 мая 2018 года. В Госжилнадзоре настаивают, что здание нужно закрыть. Главная причина — объект после реконструкции ввели в эксплуатацию без соответствующих разрешительных документов.
«Департаментом направлено в Арбитражный суд Свердловской области заявление об обращении решения суда к немедленному исполнению», — говорится в сообщении ГЖИ.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Суд признал обоснованным иск о банкротстве владельца Guru Centre
- В Екатеринбурге судебные приставы закроют гостинично-развлекательный комплекс «Guru Centre»
- Судебные приставы приостановили деятельность «GURU centre»
- Судебные приставы приостановили деятельность «GURU centre»
- Прокуратура запретила эксплуатацию фитнес-центра по ул. Республиканская в Екатеринбурге