Дайджест
Япония намерена наладить отношения с КНДР
19 апрель 2018 (17:27)
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что если Северная Корея встанет на истинный путь, возможна нормализация ее отношений с Японией. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Если Северная Корея встанет на истинный путь, то, как это и было указано в Пхеньянской декларации, мы подведем черту под несчастным прошлым и откроем путь для нормализации отношений», — сказал Абэ.
Он также напомнил, что в настоящее время между двумя странами нет дипломатических отношений.
Ранее СМИ сообщили, что в Северной Корее подтвердили готовность к обсуждению денуклеаризации.
«Если Северная Корея встанет на истинный путь, то, как это и было указано в Пхеньянской декларации, мы подведем черту под несчастным прошлым и откроем путь для нормализации отношений», — сказал Абэ.
Он также напомнил, что в настоящее время между двумя странами нет дипломатических отношений.
Ранее СМИ сообщили, что в Северной Корее подтвердили готовность к обсуждению денуклеаризации.
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