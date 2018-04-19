Дайджест
В результате землетрясения в Индонезии пострадали 20 человек
19 апрель 2018 (17:27)
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в индонезийской провинции Центральная Ява. Об этом сообщает Channel News Asia, передает портал «Газета.ру».
Эпицентр подземных толчков располагался в 52 км к северу от района Кебумен. Очаг землетрясения залегал на глубине 4 километров.
По данным портала, погиб один человек, а более 20 получили ранения различной степени тяжести.
Эпицентр подземных толчков располагался в 52 км к северу от района Кебумен. Очаг землетрясения залегал на глубине 4 километров.
По данным портала, погиб один человек, а более 20 получили ранения различной степени тяжести.
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