Дайджест

В результате землетрясения в Индонезии пострадали 20 человек

19 апрель 2018 (17:27)

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в индонезийской провинции Центральная Ява. Об этом сообщает Channel News Asia, передает портал «Газета.ру».

Эпицентр подземных толчков располагался в 52 км к северу от района Кебумен. Очаг землетрясения залегал на глубине 4 километров.

По данным портала, погиб один человек, а более 20 получили ранения различной степени тяжести.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: