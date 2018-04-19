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Боевики планируют создать в Сирии автономию

Боевики «Джабхат ан-Нусры» и «Сирийской свободной армии» расширяют подконтрольные территории на юге Сирии, чтобы создать там автономию под патронажем США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.



По данным агентства, боевики планируют скоординированную атаку на правительственные силы САР во всех трех южных провинциях, поводом к которой станут якобы нарушения правительственными войсками режима деэскалации.



По словам источника, США не борются с боевиками и поставляют в контролируемые ими районы «гумпомощь».



Он также подчеркнул, что боевики планируют начать одновременное наступление на позиции правительственных сил для захвата городов Деръа и Эль-Баас и прилегающих районов.



«Джебхат ан-Нусра» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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