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ЕВРАЗ представляет видео-проект «История одной ошибки» о безопасности на производстве и в быту
19 апрель 2018 (17:06)
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2018. Команда ЕВРАЗа разработала серию видео о безопасности на производстве и в быту. Каждый из четырех роликов проекта «История одной ошибки» показывает, к каким последствиям может привести безразличие и пренебрежение основными правилами безопасности, сообщает пресс-служба холдинга.
Ролики уже набрали более 800 тыс. просмотров на Youtube.
«Для ЕВРАЗа безопасность — главный приоритет. Компания много делает для того, чтобы привить своим сотрудникам культуру безопасного труда. Результат есть: например, в 2017 году число производственных травм, которые привели к больничным, сократилось на 24% по сравнению с 2016 годом», — рассказали в пресс-службе.
16 апреля на предприятиях компании началась юбилейная, пятая Неделя безопасности, приуроченная ко Всемирному дню охраны труда. В эти дни ЕВРАЗ напомнит о том, как важно беречь себя и своих близких, не только сотрудникам, но и горожанам.
«Мы занимаемся охраной труда много лет и знаем, что простые правила безопасности нужно соблюдать всегда: и на работе, и дома. Нам важно, чтобы наши сотрудники, подрядчики, партнеры, клиенты и мы сами были внимательны не только на своем рабочем месте, но и дома и на отдыхе», — отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии Дивизиона «Урал» Сергей Савчук.
Ролики можно посмотреть по ссылкам: «История одной ошибки», «Идти или катиться?», «Конечности не бесконечны», «Защищенный взгляд».
Ролики уже набрали более 800 тыс. просмотров на Youtube.
«Для ЕВРАЗа безопасность — главный приоритет. Компания много делает для того, чтобы привить своим сотрудникам культуру безопасного труда. Результат есть: например, в 2017 году число производственных травм, которые привели к больничным, сократилось на 24% по сравнению с 2016 годом», — рассказали в пресс-службе.
16 апреля на предприятиях компании началась юбилейная, пятая Неделя безопасности, приуроченная ко Всемирному дню охраны труда. В эти дни ЕВРАЗ напомнит о том, как важно беречь себя и своих близких, не только сотрудникам, но и горожанам.
«Мы занимаемся охраной труда много лет и знаем, что простые правила безопасности нужно соблюдать всегда: и на работе, и дома. Нам важно, чтобы наши сотрудники, подрядчики, партнеры, клиенты и мы сами были внимательны не только на своем рабочем месте, но и дома и на отдыхе», — отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии Дивизиона «Урал» Сергей Савчук.
Ролики можно посмотреть по ссылкам: «История одной ошибки», «Идти или катиться?», «Конечности не бесконечны», «Защищенный взгляд».
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