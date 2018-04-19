Метро загнали в новые рамки

В екатеринбургском метрополитене начали устанавливать дополнительные рамки металлодетектора на станциях. Таким способом руководство «подземки» пытается решить проблему очередей, которые возникают в пиковые часы в кассовых залах, где сейчас установлены только по одной единице подобного оборудования.Как сообщил сегодня в ходе брифинга советник директора метрополитена по транспортной безопасности Олег Дроздов, новые рамки отечественного производства, имеющие сертификат соответствия всем требованиям транспортной безопасности, установят на четырех станциях — «Площадь 1905 года», «Геологическая», «Проспект Космонавтов», «Ботаническая».«Рамки были приобретены с целью увеличения пропускной способности при проведении досмотровых мероприятий и исключения скопления пассажиров в кассовых залах станций. Всего закуплено 10 рамок стоимостью 291 тыс. руб. каждая, которые будут установлены в пяти досмотровых зонах попарно. Старые рамки, которые мы демонтируем, будут разнесены по другим станциям, таким образом, досмотровые зоны на всех станциях метрополитена получат дополнительно по одной рамке металлодетектора», — рассказал Олег Дроздов.По его словам, о проблеме пассажирских «пробок» в кассовых залах руководству метрополитена известно давно, однако решить ее до последнего времени не представлялось возможным. Дело здесь даже не в высокой стоимости оборудования, а в отсутствии на рынке продукции, соответствующей законодательству.«Согласно постановлению правительства РФ, все оборудование для обеспечения безопасности в метро должно быть сертифицировано. И мы не могли закупить товар, не соответствующий данному требованию. Только 2 марта рамки, которые мы устанавливаем сегодня, получили сертификат, и мы первыми в стране их закупили. Монтаж нового оборудования может быть завершен уже в течение сегодняшнего дня», — пояснил Олег Дроздов.Работники метрополитена отмечают, что пропускная способность каждой рамки металлодетектора составляет 60 человек в минуту. То есть при одновременной работе двух рамок каждую секунду в зону досмотра могут входить по два пассажира. Это действительно уменьшит заторы при входе в метро, однако возникает вопрос о том, смогут ли сотрудники служб транспортной безопасности оперативно реагировать на сигналы рамок.«В периоды максимального пассажиропотока рамки непрерывно «пищат»: почти каждый человек несет какое-то количество металлических вещей. Мне кажется, выделить из этого потока реальную опасность практически невозможно, и сотрудники спецслужб в большинстве случаев проверяют людей выборочно, а не на основании полученной с рамок информации. Ощущения безопасности в метро при таком досмотре у меня как-то не возникает», — рассказала жительница уральской столицы.В свою очередь, работники отдела транспортной безопасности Екатеринбургского метрополитена уверены, что рост пропускной способности не повлияет на эффективность досмотра.«Пропускная способность вдвое увеличится, но реагировать мы будем точно так же, как до этого. Количество сигналов, которые подает рамка, разное, в зависимости от суммарного объема металла, который у человека есть при себе. По этому сигналу работники принимают решение о дополнительном досмотре. Я гарантирую, что среди пассажиров, которые идут с крупногабаритным грузом, на которых реагирует рамочный металлодетектор и в профайлинге которых есть настораживающие признаки, наши работники смогут выявить потенциальных нарушителей», — отметил Олег Дроздов.Тем не менее сотрудники метрополитена признают, что их штат нуждается в расширении. Также они не отрицают, что при получении от установленной техники тревожных сигналов работникам служб безопасности не всегда удается задержать возможных нарушителей моментально и приходится их догонять.«Мы уже увеличивали штат сотрудников, но, возможно, этого количества будет недостаточно. Поэтому мы действительно предполагаем его еще пополнить. Нужно сказать, что помимо металлодетекторов у нас стоят и другие устройства обеспечения безопасности, в том числе на турникетах есть датчики, подающие сигналы о превышении радиационного фона. Также установлены видеокамеры, чтобы можно было идентифицировать человека, на которого датчики сработали, и остановить его, даже если он уже прошел дальше, пока сигнал передавался и обрабатывался», — пояснил советник директора метрополитена по транспортной безопасности.Также есть сложности с работой системы интеллектуального видеонаблюдения, которая согласно законодательству должна действовать в метро. Здесь дело не только в том, что оборудование должно быть сертифицировано: органы МВД и ФСБ сегодня не готовы предоставить свои базы данных для идентификации потенциально опасных лиц.Таким образом, пока сложно сказать, насколько облегчит работу по обеспечению безопасности в метро Екатеринбурга новое оборудование. Остаются открытыми вопросы, касающиеся пропускной способности рамок металлодетектора в дни ЧМ-2018, работы «умных» видеокамер, а также достаточности штата сотрудников метрополитена для оперативного реагирования на все поступающие сигналы.