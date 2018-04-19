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Замглавы Минстроя РФ предложил заменить радиоточки в новых квартирах доступом к интернету
19 апрель 2018 (15:48)
УрБК, Москва, 19.04.2018. Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис предложил заменить нормы, обязывающие оборудовать квартиры в новых жилых домах радиоточками, на требования создавать в квартирах на этапе строительства точки доступа к интернету. Об этом сообщает «Интерфакс».
«У нас в каждой квартире действует радиоточка. Поднимите руку, кто пользуется радиоточкой в жилье. А теперь поднимите, кто пользуется интернетом у себя в квартире. Коллеги, давайте заменим радиоточки на автоматический доступ в интернет. Уберем проблему висящих проводов, «соплей» в подъездах», — сказал А. Чибис в четверг, выступая на Ялтинском международном экономическом форуме.
Замглавы Минстроя РФ сообщил также о планах по автоматизации контроля и учета потребленных коммунальных услуг.
«Наша задача — обеспечить и технологические, и юридические решения, чтобы в течение шести лет постепенно, поэтапно мы перешли на абсолютно цифровой учет потребления коммунальных услуг», — отметил А. Чибис.
Ялтинский международный экономический форум начал работу в четверг в Крыму, он продлится три дня.
«У нас в каждой квартире действует радиоточка. Поднимите руку, кто пользуется радиоточкой в жилье. А теперь поднимите, кто пользуется интернетом у себя в квартире. Коллеги, давайте заменим радиоточки на автоматический доступ в интернет. Уберем проблему висящих проводов, «соплей» в подъездах», — сказал А. Чибис в четверг, выступая на Ялтинском международном экономическом форуме.
Замглавы Минстроя РФ сообщил также о планах по автоматизации контроля и учета потребленных коммунальных услуг.
«Наша задача — обеспечить и технологические, и юридические решения, чтобы в течение шести лет постепенно, поэтапно мы перешли на абсолютно цифровой учет потребления коммунальных услуг», — отметил А. Чибис.
Ялтинский международный экономический форум начал работу в четверг в Крыму, он продлится три дня.
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