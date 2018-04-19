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В Екатеринбурге в канун ЧМ-2018 число арендных квартир выросло в два раза

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2018. Эксперты сервиса онлайн-путешествий OneTwoTrip изучили структуру предложения апартаментов и квартир в Екатеринбурге, которые сдаются в дни проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.



«Как выяснилось в ходе исследования, 54% вариантов размещения были загружены в системы бронирования за последние шесть месяцев (с ноября 2017 года по апрель 2018 года). Это позволяет сделать вывод, что более половины квартир, доступных для бронирования в Екатеринбурге на дни ЧМ, либо вовсе не сдавались до мундиаля, либо их собственники не использовали для поиска арендаторов системы онлайн-бронирования, популярные среди самостоятельных путешественников», — говорится в исследовании.



Также обращает на себя внимание ценовая политика владельцев арендного жилья. Из почти 500 предложений, доступных в Екатеринбурге на дни чемпионата, только 7% собственников готовы заселить гостей города за сумму, не превышающую 15 тыс. руб. в сутки. Стоимость еще 40% вариантов колеблется от 15 до 30 тыс. руб. Все остальные варианты (53%) — дороже 30 тыс. руб. Таким образом, подавляющее большинство владельцев квартир планирует за сутки аренды заработать в разы больше, чем за месяц в непиковый период.



«Владельцев квартир, которые хотят уехать на период чемпионата из города и сдать свое жилье болельщикам, действительно много. Увидеть такие предложения в результатах поиска просто. Во-первых, поскольку они были недавно добавлены, у них нет отзывов. Во-вторых, в описании, а порой и в названии лота делается акцент на расположении относительно стадиона. В-третьих, на фотографиях можно найти различные признаки того, что квартира не арендная в классическом понимании, а именно жилая. Сбудутся ли планы таких владельцев заработать на болельщиках — вопрос. Цены на аренду жилья высоки даже по меркам зарубежных гостей чемпионата, поэтому мы не видим вокруг данного сегмента объектов размещения особого ажиотажа», — комментирует директор гостиничного направления OneTwoTrip Максим Карауш.

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