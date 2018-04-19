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Бинбанк вступил в банкротный процесс в отношении бизнеса семьи экс-депутата Госдумы Валерия Язева

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит иски ПАО «Бинбанк» о признании банкротами ОАО «Ювелиры Урала», ОАО «Научно-производственное объединение Восточный институт огнеупоров» и ООО «Атоммашкомплекс УЭХК». Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующие документы поступили в суд 18 апреля 2018 года. Суммы исковых требований Бинбанка составляют 54,3 млн руб., 54,3 млн руб. и 63,2 млн руб. соответственно.



Отметим, что ООО «Атоммашкомплекс УЭХК» входит в группу компаний «Ява» бывшего депутата Госдумы РФ Валерия Язева, гендиректором ОАО «Ювелиры Урала» является Светлана Язева, ОАО «НПО ВОСТИО» — Ксения Язева.



Ранее с иском о банкротстве ОАО «Научно-производственное объединение Восточный институт огнеупоров» на сумму 169,5 млн руб. обратилось ПАО «Сбербанк России». Такие же требования были предъявлены к ООО «Камышловский завод «Урализолятор», учредителем которого является Александра Язева. В марте текущего года Сбербанк инициировал личное банкротство дочери экс-депутата Светланы Язевой на ту же сумму.



Также в декабре Арбитражный суд Свердловской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Управляющая компания «Ява», среди учредителей которого — Язевы Светлана, Ксения и Александра.

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