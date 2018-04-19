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УБРиР поощрит заемщиков при оформлении кредита «Пенсионный»

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 19 апреля 2018 года запускает акцию для заемщиков пенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



«Каждому клиенту, оформившему кредит «Пенсионный» и своевременно погасившему первый платеж, банк зачислит бонус в размере 1 тыс. руб. на карточный счет. Средства можно будет или снять, или использовать для частичного погашения задолженности по кредиту. Акция действует во всей розничной сети банка до 18 июля 2018 года включительно», — говорится в сообщении.



Кредит «Пенсионный» со ставкой от 14,99% годовых могут оформить работающие и неработающие граждане, достигшие пенсионного возраста. Для этого необходим только паспорт. Сумма кредита варьируется от 50 тыс. до 600 тыс. руб. на срок от 3 до 7 лет. Итоговое решение о ставке и сумме кредита будет зависеть от кредитоспособности клиента.



По информации УБРиР, в 2017 году почти 4 тысячи клиентов оформили кредит «Пенсионный» в банке. Это на 15% больше, чем годом ранее. В целом, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в прошлом году доля заемщиков старше 65 лет выросла на 0,6 п. п. и составила 4,6% от общего числа клиентов российских банков с действующими кредитными обязательствами. Это самый значительный рост за 2017 год среди всех возрастных групп заемщиков.



С подробными условиями об акции «Дорогой пенсионер» можно ознакомиться на сайте банка или в отделениях.

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