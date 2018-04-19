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В Екатеринбурге не согласовали митинг против строительства Томинского ГОКа на площади Труда

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2018. Министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало митинг в Екатеринбурге на площади Труда против строительства Томинского ГОКа.



Организаторам предложили провести акцию 21 апреля 2018 года в парке имени 50-летия ВЛКСМ. Соответствующий документ опубликовал на своей странице в Facebook представитель движения «Стоп-ГОК» Василий Московец.



Активисты отказались от проведения пикета в предложенном месте. Состоится ли вообще акция и в каком формате, пока неизвестно.



Отметим, что Томинский ГОК планируется построить в Сосновском районе Челябинской области на территории Томинского месторождения медно-порфировых руд. Официальный старт началу разработки месторождения Русская медная компания (РМК) дала 11 июля 2017 года в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.



Напомним, что штаб-квартира РМК расположена в Екатеринбурге.

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