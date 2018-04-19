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В Австрии у мигрантов отнимут мобильные телефоны

Просители убежища в Австрии будут вынуждены передать властям свои мобильные телефоны и до 840 евро наличными. Такие меры утвердил кабинет министров страны, передает The Local.



Деньги планируется направлять на покрытие расходов по заявкам на получение убежища. Мобильные же намерены использовать для проверки заявлений мигрантов о том, как они попали в Австрию. Если данные геолокации покажут, что беженцы ранее были в европейских странах, где действует Дублинский регламент, то их могут выслать назад в эти государства.



Согласно одобренным правительством мерам, мигранты также смогут подать заявку на австрийское гражданство лишь после 10 лет проживания в стране, а не через шесть, как установлено сейчас. Кроме того, ускорится процедура депортации просителей убежища, осужденных за преступления.

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