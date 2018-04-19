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У побережья Дании обнаружили подлодку Гитлера

Немецкую подводную лодку U-3523, которая якобы перевезла руководство нацистской Германии в Южную Америку, спустя почти 73 года обнаружили на морском дне неподалеку от побережья Дании. Об этом пишет The Daily Star.



По информации издания, субмарина была найдена в десяти морских милях к северу от датского города Скаген. Сканирование морского дна показало, что подлодка находится на глубине 123 метра, что осложняет доступ к ней. Отмечается, что на борту в момент крушения лодки находились 58 членов экипажа.



Ранее исследователи предполагали, что субмарина была затоплена в результате атаки британского бомбардировщика B-24 Liberator 6 мая 1945 года по пути в Норвегию, однако обнаружить ее обломки до сих пор не удавалось.

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