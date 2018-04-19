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Белоруссия поставит партию оружия в Азербайджан

Белорусские реактивные системы залпового огня «Полонез», использующие китайские ракеты, могут появиться в Азербайджане уже в 2018 году, сообщили источники газеты «Коммерсантъ».



Собеседник газеты из Минобороны Белоруссии отметил, что первый твердый контракт подразумевает передачу десяти комплектов, в которые также входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления и радиолокационные станции, но не назвал заказчика. Источники издания в российской оборонной промышленности полагают, что им стал Азербайджан.



Газета отмечает, что Ереван негативно воспринимает военное сотрудничество Минска и Баку. В настоящее время у Армении имеются российские «Искандеры», а ее отношения с Азербайджаном обострены из-за Карабахского конфликта.

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