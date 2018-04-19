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Доля мошеннических онлайн-заявок на кредит в Свердловской области составляет 5,3%
19 апрель 2018 (13:45)
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2018. В сервисах онлайн-кредитования доля заявок, отмеченных как потенциально мошеннические, почти в четыре раза выше, чем в банках. Об этом говорится в совместном исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и сервиса MoneyMan за 2016-2017 годы.
Как отмечают аналитики, чаще всего мошенники пытаются взять заем по чужому паспорту.
«Самая высокая доля подозрительных заявок на онлайн-займы отмечается в Ингушетии (12,3%), Чеченской Республике (8,9%), Республике Дагестан (6,7%) Кабардино-Балкарской Республике (5,8%), Красноярском крае (5,5%), Свердловской области (5,3%), а также в Республике Коми (5%)», — говорится в исследовании.
Как отмечают аналитики, чаще всего мошенники пытаются взять заем по чужому паспорту.
«Самая высокая доля подозрительных заявок на онлайн-займы отмечается в Ингушетии (12,3%), Чеченской Республике (8,9%), Республике Дагестан (6,7%) Кабардино-Балкарской Республике (5,8%), Красноярском крае (5,5%), Свердловской области (5,3%), а также в Республике Коми (5%)», — говорится в исследовании.
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