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Директора охранного предприятия «Сириус» в Екатеринбурге будут судить за невыплату зарплаты

19 апрель 2018 (13:04)

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2018. В Чкаловский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении директора частной охранной организации «Сириус», который обвиняется по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвиняемый с февраля по сентябрь 2016 года из корыстной и личной заинтересованности не производил своевременно выплату заработной платы двум сторожам предприятия с целью решения текущих финансовых вопросов организации.

«Заинтересованность выражалась в его желании поддержать экономическое благополучие предприятия и выполнить текущие обязательства ООО ЧОО «Сириус». При этом директор охранной организации имел реальную финансовую возможность выплачивать работникам заработную плату в полном объеме», — отмечают в прокуратуре.

Санкция статьи в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

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