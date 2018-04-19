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ЦБ возобновил покупку иностранной валюты для Минфина

УрБК, Москва, 19.04.2018. Банк России 17 апреля купил на рынке для Минфина иностранную валюту на сумму 17,5 млрд руб. Об этом говорится в материалах ЦБ.



Последний раз регулятор приобретал валюту для Минфина 9 апреля на сумму 11,6 млрд руб.



Ранее заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева заявила, что регулятор возобновит покупки валюты, когда российский рынок станет стабильнее.

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