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На станциях метро в Екатеринбурге устанавливают 10 дополнительных рамок металлодетектора

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2018. На станциях Екатеринбургского метрополитена начался монтаж 10 новых рамок безопасности. Это позволит вдвое уменьшить заторы в кассовых залах перед досмотровыми зонами в пиковые часы, сообщил сегодня в ходе брифинга советник директора метрополитена по транспортной безопасности Олег Дроздов.



По его словам, новые рамки отечественного производства, имеющие сертификат соответствия всем требованиям транспортной безопасности, установят на четырех станциях — «Площадь 1905 года», «Геологическая», «Проспект Космонавтов», «Ботаническая».



«Рамки были приобретены с целью увеличения пропускной способности при проведении досмотровых мероприятий и исключения скопления пассажиров в кассовых залах станций. Всего закуплено 10 рамок стоимостью 291 тыс. руб. каждая, которые будут установлены в пяти досмотровых зонах попарно. Старые рамки, которые мы демонтируем, будут разнесены по другим станциям, таким образом досмотровые зоны на всех станциях метрополитена получат дополнительно по одной рамке металлодетектора», — рассказал О. Дроздов.



По его словам, монтаж нового оборудования может быть завершен уже в течение сегодняшнего дня.

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