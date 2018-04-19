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Поставки алюминия из России в Японию прекращены из-за санкций США

УрБК, Москва, 19.04.2018. Россия полностью приостановила поставки алюминия в Японию из-за санкций США. Об этом ТАСС сообщил директор компании Rusal Japan Кунихико Хигаси.



«Наши покупатели сообщили, что не могут осуществлять за них платежи ОК «Русал», что связано с недавними санкциями США. Такие уведомления приходили к нам одно за другим», — заявил К. Хигаси.



По его словам, поставка уже погруженного на суда алюминия станет последней.



В Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами сообщили, что расчеты при закупках алюминия в страну проводятся в долларах, но при покупке валюты в американских банках нужно указывать цель сделки, и упоминание при этом об ОК «Русал» может «создать проблемы».

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