Новости дня

Поставки алюминия из России в Японию прекращены из-за санкций США

19 апрель 2018 (11:19)

УрБК, Москва, 19.04.2018. Россия полностью приостановила поставки алюминия в Японию из-за санкций США. Об этом ТАСС сообщил директор компании Rusal Japan Кунихико Хигаси.

«Наши покупатели сообщили, что не могут осуществлять за них платежи ОК «Русал», что связано с недавними санкциями США. Такие уведомления приходили к нам одно за другим», — заявил К. Хигаси.

По его словам, поставка уже погруженного на суда алюминия станет последней.

В Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами сообщили, что расчеты при закупках алюминия в страну проводятся в долларах, но при покупке валюты в американских банках нужно указывать цель сделки, и упоминание при этом об ОК «Русал» может «создать проблемы».

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: