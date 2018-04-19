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Свердловский Россельхознадзор пригрозил аграриям ужесточением законодательства в случае весенних палов
19 апрель 2018 (10:50)
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2018. Выжигание сухой травы на полях может привести к быстрому неконтролируемому распространению огня на значительные территории, предупреждают в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области.
«При этом самые серьезные последствия поджогов наступают, когда травяные палы перерастают в торфяные или лесные пожары и угрожают населенным пунктам. Тушение таких масштабных пожаров требует значительных финансовых и технических затрат, а также человеческих ресурсов», — пояснили в надзорном органе.
Кроме того, весенние палы могут привести к загрязнению рек и водоемов оставшейся золой, а атмосферы — углекислым и угарным газами.
В настоящее время сжигание сухой травы на полях запрещено законодательством. Нарушение требований недобросовестными землевладельцами поднимает вопрос о его ужесточении, отмечают в Свердловском Россельхознадзоре.
«Несоблюдение землепользователями требований действующего законодательства в отношении палов травы приводит к необходимости его ужесточения», — говорится в сообщении надзорного органа.
«При этом самые серьезные последствия поджогов наступают, когда травяные палы перерастают в торфяные или лесные пожары и угрожают населенным пунктам. Тушение таких масштабных пожаров требует значительных финансовых и технических затрат, а также человеческих ресурсов», — пояснили в надзорном органе.
Кроме того, весенние палы могут привести к загрязнению рек и водоемов оставшейся золой, а атмосферы — углекислым и угарным газами.
В настоящее время сжигание сухой травы на полях запрещено законодательством. Нарушение требований недобросовестными землевладельцами поднимает вопрос о его ужесточении, отмечают в Свердловском Россельхознадзоре.
«Несоблюдение землепользователями требований действующего законодательства в отношении палов травы приводит к необходимости его ужесточения», — говорится в сообщении надзорного органа.
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