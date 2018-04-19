Новости дня

Свердловский Россельхознадзор пригрозил аграриям ужесточением законодательства в случае весенних палов

19 апрель 2018 (10:50)

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2018. Выжигание сухой травы на полях может привести к быстрому неконтролируемому распространению огня на значительные территории, предупреждают в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области.

«При этом самые серьезные последствия поджогов наступают, когда травяные палы перерастают в торфяные или лесные пожары и угрожают населенным пунктам. Тушение таких масштабных пожаров требует значительных финансовых и технических затрат, а также человеческих ресурсов», — пояснили в надзорном органе.

Кроме того, весенние палы могут привести к загрязнению рек и водоемов оставшейся золой, а атмосферы — углекислым и угарным газами.

В настоящее время сжигание сухой травы на полях запрещено законодательством. Нарушение требований недобросовестными землевладельцами поднимает вопрос о его ужесточении, отмечают в Свердловском Россельхознадзоре.

«Несоблюдение землепользователями требований действующего законодательства в отношении палов травы приводит к необходимости его ужесточения», — говорится в сообщении надзорного органа.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: