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Свердловский Россельхознадзор пригрозил аграриям ужесточением законодательства в случае весенних палов

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2018. Выжигание сухой травы на полях может привести к быстрому неконтролируемому распространению огня на значительные территории, предупреждают в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области.



«При этом самые серьезные последствия поджогов наступают, когда травяные палы перерастают в торфяные или лесные пожары и угрожают населенным пунктам. Тушение таких масштабных пожаров требует значительных финансовых и технических затрат, а также человеческих ресурсов», — пояснили в надзорном органе.



Кроме того, весенние палы могут привести к загрязнению рек и водоемов оставшейся золой, а атмосферы — углекислым и угарным газами.



В настоящее время сжигание сухой травы на полях запрещено законодательством. Нарушение требований недобросовестными землевладельцами поднимает вопрос о его ужесточении, отмечают в Свердловском Россельхознадзоре.



«Несоблюдение землепользователями требований действующего законодательства в отношении палов травы приводит к необходимости его ужесточения», — говорится в сообщении надзорного органа.

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