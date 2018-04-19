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Дмитрий Медведев отправил в отставку заместителя руководителя Росавиации
19 апрель 2018 (09:44)
УрБК, Москва, 19.04.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Росавиации Михаила Буланова. Об этом говорится в опубликованном на сайте кабмина распоряжении.
«Освободить Буланова Михаила Викторовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе», — говорится в документе.
Как следует из данных на сайте Росавиации, Буланов занимал должность замруководителя ведомства по вопросам поддержания летной годности воздушных судов и сертификации авиатехники.
«Освободить Буланова Михаила Викторовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе», — говорится в документе.
Как следует из данных на сайте Росавиации, Буланов занимал должность замруководителя ведомства по вопросам поддержания летной годности воздушных судов и сертификации авиатехники.
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