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Дмитрий Медведев отправил в отставку заместителя руководителя Росавиации

УрБК, Москва, 19.04.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Росавиации Михаила Буланова. Об этом говорится в опубликованном на сайте кабмина распоряжении.



«Освободить Буланова Михаила Викторовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе», — говорится в документе.



Как следует из данных на сайте Росавиации, Буланов занимал должность замруководителя ведомства по вопросам поддержания летной годности воздушных судов и сертификации авиатехники.

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