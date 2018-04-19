Новости дня

Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Т Э Н» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Т Э Н» (Екатеринбург, ул. Сиреневый Бульвар, 12) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 17 апреля 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Вирра», сумма исковых требований составляет 2 млн 746 тыс. руб.



Напомним, ООО «Т Э Н» действует с 1991 года, основным видом деятельности является деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: