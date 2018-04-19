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В марте 2018 года рост реальных доходов россиян замедлился до 4,1%

УрБК, Москва, 19.04.2018. В марте 2018 года рост реальных доходов россиян замедлился до 4,1% в годовом выражении с 4,3% в феврале. Рост реальных зарплат снизился до 6,5% с 10,5%, говорится в материалах Росстата.



«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в марте 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 4,1%, в I квартале 2018 года — на 3% (без учета единовременной пенсионной выплаты в январе 2017 года)», — говорится в сообщении.



Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте 2018 года, по оценке, составила 41,65 тыс. руб. и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 9,0%, в I квартале 2018 года — на 12%.



Рост реальной заработной платы в марте по сравнению с февралем 2018 года составил 2,7%. По итогам I квартала рост в годовом выражении составил 9,5%.

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