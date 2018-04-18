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В Свердловской области зафиксирован первый лесной пожар на площади 2 гектара

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2018. В Свердловской области зафиксирован первый в 2018 году лесной пожар на территории Ивдельского лесничества. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента лесного хозяйства.



По данным ведомства, возгорание произошло 17 апреля на берегу реки Ивдель. Общая площадь пожара составила 2 гектара.



«Пожар начался от костра, который развели под скалой на берегу реки Ивдель. Поскольку это была южная часть скалы, огонь от костра очень быстро пошел вверх по просохшим на солнце траве и мху. Тому, что пожар быстро удалось ликвидировать, способствовал нерастаявший снег на северной стороне и у подножия скалы», ― рассказали в пресс-службе департамента лесного хозяйства Свердловской области.



По словам директора Ивдельского лесничества Александра Неустроева, этот пожар — результат невнимательности и безалаберности взрослых, либо детской шалости. В связи с этим в департаменте лесного хозяйства призвали свердловчан быть внимательнее с огнем в лесу. Сухая трава может загореться в том числе и из-за выброшенного из автомобиля окурка.

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