Кризис

Минпромторг намерен поддерживать попавшие под санкции компании через госзакупки

18 апрель 2018 (17:53)

Минпромторг намерен поддерживать попавшие под санкции США российские компании через механизм госзакупок. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.

По его словам, речь идет о помощи через «централизованные закупки» по разным направлениям — «по энергетике и по автомобилям».

В частности, эту схему могут задействовать для поддержки «Силовых машин» Алексея Мордашова и группы ГАЗ Олега Дерипаски.

Минпромторг также признал, что внесенная в санкционный список США ОК «Русал» просит государство оказать содействие в создании в РФ новых производств по глубокой переработке алюминия в трех направлениях — Красноярск, Хакасия и Волгоград, рассказал министр.

По словам Д. Мантурова, сейчас 80% первичного алюминия отправляется на экспорт, и «чем быстрее мы создадим эти производства, тем менее зависимы будут и «Русал», и другие производители».

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: