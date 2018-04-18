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В марте услуга «МегаФон.Таргет» стала самой востребованной в государственном секторе
18 апрель 2018 (17:53)
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2018. По итогам марта услуга «МегаФон.Таргет» оказалась максимально востребована в государственном секторе. Об этом сообщает пресс-служба компании «МегаФон».
«Телеком-аналитики признали март самым «умным» месяцем с начала года. Именно в этот период в смартфонах уральцев зафиксировано рекордное количество «умных» sms. С приходом весны госучреждения и предприятия отправили жителям региона в 13 раз больше адресных сообщений в сравнении с аналогичным периодом 2017 года», — отмечают в пресс-службе.
Филармонии, музеи, многофункциональные центры (МФЦ), районные больницы и общественные организации чаще других в этом году используют «умную» sms-рассылку. Прежде чем отправить информацию на мобильный, они учитывают местоположение, пол, возраст и даже интернет-интересы получателей.
«По итогам марта услуга «МегаФон.Таргет» стала настоящим бестселлером в государственном секторе. В первом квартале прошлого года для sms-рассылки только треть b2g-клиентов предпочитали использовать таргеты. А в этом году уже 64% госзаказчиков при мобильном информировании населения устанавливают фильтры, чтобы максимально точно определить целевую аудиторию. К примеру, музеи повысили посещаемость в среднем на 15% благодаря таргету «геопозиция». Sms с приглашением посетить выставки приходили гостям города, которые находились в районе аэропортов и вокзалов», — рассказывает директор по развитию бизнеса в государственном сегменте «МегаФона» на Урале Евгений Иванов.
Расходы на связь, операционная система телефона, пол, возраст, местонахождение абонента, категории сайтов, которые посещают или могут посещать клиенты в интернете — доступно 11 параметров, чтобы сформировать выборку получателей sms. Благодаря этому сообщение приходит только тем, кто действительно потенциально заинтересован в отправленной информации.
Запустить рекламную кампанию или информирование населения «умным» способом можно самостоятельно прямо в интерфейсе услуги, причем практически с любым бюджетом. В список рассылки включаются только те абоненты, кто дал согласие на получение рекламных sms. В соответствии с политикой оператора клиент не получит более двух рекламных sms от «МегаФона» в месяц. Подробнее об услуге можно узнать на сайте.
«Телеком-аналитики признали март самым «умным» месяцем с начала года. Именно в этот период в смартфонах уральцев зафиксировано рекордное количество «умных» sms. С приходом весны госучреждения и предприятия отправили жителям региона в 13 раз больше адресных сообщений в сравнении с аналогичным периодом 2017 года», — отмечают в пресс-службе.
Филармонии, музеи, многофункциональные центры (МФЦ), районные больницы и общественные организации чаще других в этом году используют «умную» sms-рассылку. Прежде чем отправить информацию на мобильный, они учитывают местоположение, пол, возраст и даже интернет-интересы получателей.
«По итогам марта услуга «МегаФон.Таргет» стала настоящим бестселлером в государственном секторе. В первом квартале прошлого года для sms-рассылки только треть b2g-клиентов предпочитали использовать таргеты. А в этом году уже 64% госзаказчиков при мобильном информировании населения устанавливают фильтры, чтобы максимально точно определить целевую аудиторию. К примеру, музеи повысили посещаемость в среднем на 15% благодаря таргету «геопозиция». Sms с приглашением посетить выставки приходили гостям города, которые находились в районе аэропортов и вокзалов», — рассказывает директор по развитию бизнеса в государственном сегменте «МегаФона» на Урале Евгений Иванов.
Расходы на связь, операционная система телефона, пол, возраст, местонахождение абонента, категории сайтов, которые посещают или могут посещать клиенты в интернете — доступно 11 параметров, чтобы сформировать выборку получателей sms. Благодаря этому сообщение приходит только тем, кто действительно потенциально заинтересован в отправленной информации.
Запустить рекламную кампанию или информирование населения «умным» способом можно самостоятельно прямо в интерфейсе услуги, причем практически с любым бюджетом. В список рассылки включаются только те абоненты, кто дал согласие на получение рекламных sms. В соответствии с политикой оператора клиент не получит более двух рекламных sms от «МегаФона» в месяц. Подробнее об услуге можно узнать на сайте.
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