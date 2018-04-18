Новости дня

ГУП СО «Газовые сети» не смогло оспорить штраф в 100 тыс. рублей за нарушение правил техприсоединения

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2018. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе штраф в размере 100 тыс. руб., наложенный Свердловским УФАС на ГУП СО «Газовые сети» за нарушение правил техприсоединения.



Как сообщает пресс-служба Управления, индивидуальный предприниматель направил в адрес ГУП СО «Газовые сети» заявку на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения объекта капитального строительства — здания магазина в г. Верхотурье.



На основании заявки о подключении предприятие подготовило и направило в адрес заявителя проект договора о подключении объекта капстроительства с приложением предварительного расчета платы за подключение, технических условий подключения (технологического присоединения) объекта к газораспределительной сети. При этом проект договора не был подписан со стороны предприятия.



Таким образом, Свердловское УФАС зафиксировало факт нарушении ГУП СО «Газовые сети» установленных пунктом 74 правил № 1 314 сроков направления индивидуальному предпринимателю подписанных со стороны предприятия проектов договора о подключении.



Антимонопольным органом вынесено постановление о привлечении юрлица к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.



Не согласившись с постановлением, ГУП СО «Газовые сети» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области. Суд, изучив материалы дела, оставил штраф в силе и отказал в удовлетворении заявленных предприятием требований. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 17 апреля 2018 также оставил постановление ведомства без изменения.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: