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В США скончалась бывшая первая леди

Жена экс-президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-старшего Барбара скончалась в возрасте 92 лет. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на офис бывшего президента.



«Бывшая первая леди Соединенных Штатов Америки и непреклонный защитник семейных ценностей Барбара Пирс Буш скончалась во вторник, 17 апреля 2018 года, в возрасте 92 лет. Она прожила в браке со своим мужем, Джорджем Гербертом Уокером Бушем, 73 года; она родила пятерых детей, которые вступили в брак; у нее есть 17 внуков и 7 правнуков», — говорится в заявлении.



Также в заявлении отмечается, что в ближайшее время будет опубликована информация о похоронных процедурах.

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