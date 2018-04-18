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Минпромторг намерен поддерживать попавшие под санкции компании через госзакупки

УрБК, Москва, 18.04.2018. Минпромторг намерен поддерживать попавшие под санкции США российские компании через механизм госзакупок. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.



По его словам, речь идет о помощи через «централизованные закупки» по разным направлениям — «по энергетике и по автомобилям».



В частности, эту схему могут задействовать для поддержки «Силовых машин» Алексея Мордашова и группы ГАЗ Олега Дерипаски.



Минпромторг также признал, что внесенная в санкционный список США ОК «Русал» просит государство оказать содействие в создании в РФ новых производств по глубокой переработке алюминия в трех направлениях — Красноярск, Хакасия и Волгоград, рассказал министр.



По словам Д. Мантурова, сейчас 80% первичного алюминия отправляется на экспорт, и «чем быстрее мы создадим эти производства, тем менее зависимы будут и «Русал», и другие производители».

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