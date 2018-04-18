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Минпромторг намерен поддерживать попавшие под санкции компании через госзакупки
18 апрель 2018 (17:23)
УрБК, Москва, 18.04.2018. Минпромторг намерен поддерживать попавшие под санкции США российские компании через механизм госзакупок. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.
По его словам, речь идет о помощи через «централизованные закупки» по разным направлениям — «по энергетике и по автомобилям».
В частности, эту схему могут задействовать для поддержки «Силовых машин» Алексея Мордашова и группы ГАЗ Олега Дерипаски.
Минпромторг также признал, что внесенная в санкционный список США ОК «Русал» просит государство оказать содействие в создании в РФ новых производств по глубокой переработке алюминия в трех направлениях — Красноярск, Хакасия и Волгоград, рассказал министр.
По словам Д. Мантурова, сейчас 80% первичного алюминия отправляется на экспорт, и «чем быстрее мы создадим эти производства, тем менее зависимы будут и «Русал», и другие производители».
По его словам, речь идет о помощи через «централизованные закупки» по разным направлениям — «по энергетике и по автомобилям».
В частности, эту схему могут задействовать для поддержки «Силовых машин» Алексея Мордашова и группы ГАЗ Олега Дерипаски.
Минпромторг также признал, что внесенная в санкционный список США ОК «Русал» просит государство оказать содействие в создании в РФ новых производств по глубокой переработке алюминия в трех направлениях — Красноярск, Хакасия и Волгоград, рассказал министр.
По словам Д. Мантурова, сейчас 80% первичного алюминия отправляется на экспорт, и «чем быстрее мы создадим эти производства, тем менее зависимы будут и «Русал», и другие производители».
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