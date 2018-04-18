М-5 закатают в асфальт

По планам ФКУ «Уралуправтодор» к 2020 году федеральные трассы Свердловской области приведут к нормативному состоянию. Сейчас доля требующего обновления полотна составляет 13%. При этом значительно портит статистику Челябинский тракт. Поэтому в ближайшие два года его ждет масштабная реконструкция — по 20 км за сезон. Дорожные службы обещают, что их планы не помешают проведению Чемпионата мира по футболу, игры которого пройдут в том числе в Екатеринбурге. В крайнем случае, ремонтную технику заставят освободить дорогу для едущих в уральскую столицу болельщиков.На 1 января 2018 года по территории Свердловской области проходит 588,8 км дорог федерального значения. Свыше 97 км из них (16,5%) в этом году планируется привести в нормативное состояние. В частности, работы пройдут на трассах М-5 «Урал», Р-351 Екатеринбург — Тюмень, Р-242 Пермь — Екатеринбург, а также на подъезде к Екатеринбургу. Дорожники завершат работы по приведению в нормативное состояние дороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган на всем ее протяжении — до конца года будет сдан участок ремонта с 81 по 87 км.В целом в настоящее время на Среднем Урале в нормативном состоянии находятся 87% федеральных автотрасс, оставшиеся 13% требуют реконструкции. Как рассказал начальник подведомственного Росавтодору ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов, в наименее удовлетворительном состоянии сейчас находится Челябинский тракт — трасса М-5 «Урал».«Остается самым сложным участком трасса Екатеринбург — Челябинск, которая всего составляет 61 км, из них на 1 января 2018 года 45 км были в ненормативном состоянии. В этом году мы планируем отремонтировать 23 км, 22 км остается на следующий год. Если сбоев никаких не будет, то к 2020 году мы ее приведем в нормативное состояние», ― пояснил А. Борисов.Отметим, Челябинский тракт в Свердловской области ремонтируют с 2014 года, тогда привели в порядок 8 км. Потом дорожные службы взяли паузу на два года, и еще 8 км отремонтировали в 2017 году. Соответственно, планы «Уралуправтодора» по реконструкции трассы на этот сезон почти в три раза превосходят опыт предыдущих лет.Такой резкий рост объема работ может принести дискомфорт автомобилистам сам по себе. Учитывая же, что в этом году Екатеринбург ожидает наплыв гостей из-за Чемпионата мира по футболу, «Иннопрома» и Царских дней, ситуация может еще больше усугубиться. Однако, по словам Алексея Борисова, во время матчей дорожные работы будут приостановлены.«На сегодняшний день все дорожные работы запроектированы так, что мы никак не помешаем болельщикам, участникам дорожного движения, которые будут двигаться по нашим дорогам. У нас согласованы все маршруты и работы, чтобы одно другому не мешало», ― пояснил начальник «Уралуправтодора».В случае, если ремонтники все-таки не уложатся в установленные сроки, технику будут останавливать, чтобы обеспечить проезд, добавил он.Помимо Челябинского тракта, требует реконструкции участок в 20 км около Камышлова. В этом году дорожники отремонтируют 11,5 км, еще 8,5 — в следующем. После этого останется привести в нормативное состояние только 13 км федеральной трассы около Пышмы.Дальше дорожникам будет достаточно поддерживать дороги в текущем состоянии, пока не подойдет срок следующего ремонта. При этом с прошлого года межремонтные сроки увеличились в два раза.«Если раньше межремонтные сроки составляли для ремонта 6 лет, для капитального ремонта — 12 лет, то теперь для ремонта — 12 лет, для капитального ремонта — 24 года. Поэтому нам пришлось полностью технически перевооружиться. Поэтому мы решили, что все дороги во время капремонта будем доводить до четырех полос», ― прокомментировал А. Белов.Отметим, что речь идет только о федеральных трассах. Помимо них летом традиционно начнут ремонтировать муниципальные и региональные дороги. С учетом выросших планов по объему реконструкции, можно сказать, что в этом году Средний Урал ожидает еще более напряженная ситуация на дорогах.