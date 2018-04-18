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В Персидском заливе разбился вертолет иранской нефтяной компании

В Персидском заливе разбился вертолет, принадлежащий иранской нефтяной компании. Об этом сообщает IRNA.



Отмечается, что вертолет следовал с острова Лаван на остров Киш и перевозил пациента в больницу.



По предварительным данным, пострадавший и его врач погибли, пилоту удалось спастись. Еще два человека пропали без вести.



Причина крушения пока неизвестна. На месте работают спасательные службы.



В марте в Иране разбился частный самолет, принадлежащий турецкой инвестиционной компании Başaran Holding и летевший из Шарджи в Стамбул.

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