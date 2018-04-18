Дайджест
В Персидском заливе разбился вертолет иранской нефтяной компании
18 апрель 2018 (17:18)
В Персидском заливе разбился вертолет, принадлежащий иранской нефтяной компании. Об этом сообщает IRNA.
Отмечается, что вертолет следовал с острова Лаван на остров Киш и перевозил пациента в больницу.
По предварительным данным, пострадавший и его врач погибли, пилоту удалось спастись. Еще два человека пропали без вести.
Причина крушения пока неизвестна. На месте работают спасательные службы.
В марте в Иране разбился частный самолет, принадлежащий турецкой инвестиционной компании Başaran Holding и летевший из Шарджи в Стамбул.
Отмечается, что вертолет следовал с острова Лаван на остров Киш и перевозил пациента в больницу.
По предварительным данным, пострадавший и его врач погибли, пилоту удалось спастись. Еще два человека пропали без вести.
Причина крушения пока неизвестна. На месте работают спасательные службы.
В марте в Иране разбился частный самолет, принадлежащий турецкой инвестиционной компании Başaran Holding и летевший из Шарджи в Стамбул.
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