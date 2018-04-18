Дайджест

Россия откажется перевозить сверхтяжелые грузы НАТО

18 апрель 2018 (17:17)

Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» до конца года прекратит перевозить сверхтяжелые грузы НАТО самолетами Ан-124 «Руслан». Об этом сообщает французское издание Challenges.

По информации СМИ, это может быть связано с ответом на санкции, наложенные Западом на Москву.

Другим эксплуатантом «Русланов» является Украина, однако «ее авиапарк меньше, цена летного часа значительно дороже, а надежность Киева вызывает все большие опасения», — уточняет автор статьи.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: