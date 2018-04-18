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На Центральной электрической станции ММК установят новую паровую турбину

УрБК, Магнитогорск, 18.04.2018. На Центральной электрической станции (ЦЭС) Магнитогорского металлургического комбината (ММК) установят новый турбоагрегат максимальной мощностью 50 Мвт. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



Новое оборудование позволит существенно увеличить КПД станции и повысит уровень надежности и технологичности всей энергосистемы комбината.



Поставку паровой турбины Т-42/50 осуществит в апреле-мае Уральский турбинный завод. Договор с компанией был заключен после проработки технических предложений и проведения тендерных процедур. Новая турбина будет установлена взамен прежней АТ-25-2, рассказал начальник ЦЭС ПАО «ММК» Андрей Решняк.



«Агрегат укомплектован современной системой автоматического управления для работы в оптимальных режимах при снижении затрат на энергоресурсы. В частности, уменьшится удельный расход тепла на выработку одного киловатта электроэнергии, следствием чего станет снижение потребления природного газа и увеличение КПД станции в целом. Срок службы новой турбины — не менее 40 лет», — говорится в сообщении.



Генератор мощностью 50 МВт для турбины, изготовленный Новосибирским научно-производственным объединением «ЭЛСИБ», уже прибыл на промплощадку комбината. По мощности турбогенератор вдвое превышает прежний, что позволит увеличить установленную электрическую мощность станции.



«В настоящий момент на месте реконструкции энергоблока идут строительные работы, осуществляется перенос оборудования. Планируется, что установка новой турбины начнется в мае-июне. Затем будут произведены пусконаладка, обвязка трубопроводами и другие работы. Запуск нового энергетического оборудования в работу запланирован до конца текущего года», — сообщили на ММК.

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