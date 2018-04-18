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Официальный курс доллара США вырос на 40 коп., евро — на 24 коп.

УрБК, Москва, 18.04.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 апреля 2018 года. Курс долл. США вырос на 40,85 коп., до 61,55 руб., евро — на 24,2 коп., до 76,09 руб.

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