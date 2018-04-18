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«Уральские авиалинии» внедрили новый сервис «Электронный помощник»

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» внедрила сервис «Электронный помощник» (чат-бот), который готов стать проводником каждого пассажира при подготовке к перелету. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



«Электронный помощник» — автоматический сервис, предоставляющий исчерпывающую информацию по всем вопросам бронирования билетов и дополнительных услуг при подготовке к путешествию. Чтобы подключиться к нему, нужно набрать в поиске мессенджера Telegram «UralAirlines» или @uralairlines_bot, а во «ВКонтакте» достаточно вступить в группу и начать чат по кнопке «Написать сообщение».



«Личный помощник всегда с вами: чат-бот всегда доступен и готов круглосуточно отвечать вам в Telegram и «ВКонтакте». В настоящее время авиакомпания занимается разработкой сервиса в Facebook, Viber, на официальном сайте www.uralairlines.com и в мобильном приложении Ural Airlines. Ничего лишнего — простые и понятные ответы на самые популярные вопросы по авиаперевозке сэкономят ваше время и сделают покупку билетов и заказ услуг еще проще. Вы получите всю необходимую информацию, не покидая вашу социальную сеть», — рассказали в пресс-службе.



Быстрый и безопасный для смартфона «Электронный помощник» экономит трафик и не загружает дополнительной информации, отправляя только текстовые сообщения. Это помогает ему работать еще быстрее и быть на связи даже за рубежом. Чат-бот непрерывно совершенствуется в понимании вопросов клиентов. Изменение правил сразу же отображается в сервисе, и пользователи получают актуальную информацию. Все сообщения, обработанные специалистами службы поддержки, поступают в базу помощника для формирования самостоятельных ответов.



Участники программы лояльности «Крылья» могут получать информацию по статусу профиля: номер карты, количество баллов, ближайшие полеты и другую полезную информацию.



«Если «Электронный помощник» не предложил вам полный ответ на вопрос, вы всегда можете запросить помощь консультанта, нажав кнопку «Жду ответ». В таком случае специалист из службы поддержки подключится к беседе и подробно проконсультирует по любому интересующему вопросу. Кроме того, сохранение истории переписки помогает операторам службы поддержки быстрее давать обратную связь. Мы запустили сервис для пассажиров и их удобства, поэтому будем рады всем предложениям по его улучшению и развитию. Пишите свои отзывы на bug@u6.ru», — поясняют в пресс-службе.

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