ЕВРАЗ НТМК сократил сбросы сточных вод

Источник фотографии: Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «Урал» ЕВРАЗ

ЕВРАЗ НТМК в 2017 году снизил потребление свежей воды из нижнетагильского водохранилища на 5,2 млн кубометров. Кроме того, комбинат на 15% снизил сбросы сточных вод. На предприятии пояснили, что сокращение этих показателей произошло в рамках водоохранных мероприятий, в том числе замены водоводов, ремонта градирен и насосного оборудования.Кроме механической очистки, на ЕВРАЗ НТМК применяют биологическую, с использованием микроводорослей хлорелла и водяного гиацинта эйхорнии. Благодаря применению этих микроорганизмов эффективность очистки воды увеличивается в теплое время года на 30%. На входе и выходе воды из прудков-осветлителей установлены комплексы угольных кассетных фильтров, которые эффективно очищают воду.«Специалисты управления охраны природной среды осуществляют постоянный контроль за соблюдением нормативов сбросов сточных вод и влиянием на природные поверхностные воды», — сообщили в региональном центре корпоративных отношений «Урал» холдинга ЕВРАЗ.Отметим, что предприятие регулярно вкладывает деньги в реализацию экологических программ. За последние 10 лет на эти цели НТМК направил около 8 млрд руб.Только в 2017 году ЕВРАЗ НТМК на 3,7% снизил выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению с 2016 годом. Улучшить экологические показатели помог целый набор природоохранных мероприятий.«В течение прошедшего года на ЕВРАЗ НТМК прошли ремонты аспирационных систем в крупных подразделениях, в том числе пылегазоулавливающих установок на трех печь-ковшах конвертерного цеха, линиях выходного контроля колесобандажного производства, литейных дворах доменных печей и участке утилизации шламов», — говорится в сообщении ЕВРАЗа.В конце 2017 года на коксохимическом производстве запущена в работу модернизированная установка сухого тушения кокса (УСТК). Установка собирает газы со свечей УСТК и использует их в качестве энергетических ресурсов в других подразделениях предприятия. Проект позволит в 2018 году снизить выбросы комбината на 20%.В компании отмечают, что ЕВРАЗ НТМК ведет систематическую работу по снижению техногенной нагрузки на окружающую среду. Одним из ее направлений является установка нового, современного оборудования, соответствующего требованиям экологической безопасности.На предприятии закрыты экологически вредные производства: мартеновский и обжимной цехи, устаревшие коксовые батареи. На всех производственных переделах новое оборудование устанавливается с учетом его воздействия на экологию.Отметим, что в 2018 году ЕВРАЗ НТМК продолжит разработку и реализацию мероприятий в области охраны окружающей среды. Эффективная работа комбината в данной сфере окажет положительное влияние на качество жизни жителей Нижнего Тагила.За эффективную природоохранную деятельность комбинат неоднократно получал высокие оценки на различных международных и всероссийских конкурсах. В 2017 году ЕВРАЗ НТМК в очередной раз признан лучшим российским предприятием в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение» в федеральном отраслевом конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности». Кроме того, в прошлом году комбинат стал победителем всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России-2017» в номинации «Лучшее экологически ответственное предприятие в сфере черной металлургии».