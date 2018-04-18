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Свердловская транспортная прокуратура выявила шесть сайтов, продающих права на управление маломерными судами
18 апрель 2018 (15:44)
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2018. Свердловская транспортная прокуратура выявила в интернете шесть сайтов, на которых была размещена информация о возможности получения за соответствующую плату, в минимальные сроки и без сдачи экзаменов прав на управление маломерными судами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В целях устранения выявленных нарушений закона прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями о признании информации на указанных сайтах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Решением Железнодорожного районного суда исковые требования Свердловской транспортной прокуратуры удовлетворены. В целях блокировки сайтов решения суда направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
В целях устранения выявленных нарушений закона прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями о признании информации на указанных сайтах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Решением Железнодорожного районного суда исковые требования Свердловской транспортной прокуратуры удовлетворены. В целях блокировки сайтов решения суда направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
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