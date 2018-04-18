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Компании «МРСК Урала» не удалось оспорить штраф в 600 тыс. рублей за нарушение в Челябинской области

УрБК, Челябинск, 18.04.2018. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал правомерным постановление Челябинского УФАС России о наложении на ОАО «Межрегиональная распределительная компания Урала» в лице филиала «Челябэнерго» штрафа в размере 600 тыс. руб. за несоблюдение правил техприсоединения. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.



Челябинское Управление ФАС установило, что жительница п. Полетаево в Сосновском районе обратилась в компанию с заявкой на технологическое присоединение к электрическим сетям жилого дома. В соответствии с действующим законодательством сетевая организация в ответ на полученную заявку должна была подготовить проект договора с информацией обо всех технических показателях, необходимых для расчета платы за техприсоединение, и ставках, утвержденных министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.



Кроме того, в договоре должны были содержаться два варианта расчета платы за техприсоединение (исходя из ставки за единицу максимальной мощности или из стандартизированный ставок тарифных ставок), чтобы у заявителя была возможность самостоятельно выбрать ставку платы за технологическое присоединение.



Однако в направленном заявителю ОАО «МРСК Урала» проекте договора данная информация отсутствовала, что нарушает правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.



За несоблюдение данных требований правил техприсоединения Челябинское УФАС России оштрафовало ОАО «МРСК Урала» на 600 тыс. руб.



В декабре 2017 года Арбитражный суд Челябинской области признал законным данное постановление, суд апелляционной инстанции также оставил его в силе.

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