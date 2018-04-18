Кризис

В I квартале 2018 года в Свердловской области объем микрозаймов населению вырос на 10,7%

По состоянию на 1 апреля 2018 года в Свердловской области суммарный объем предоставленных микрофинансовыми институтами (МФИ) действующих займов населению составил 4 млрд 535 млн руб., что на 10,7% больше показателя на начало года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



При этом объем действующих займов на покупку потребительских товаров в регионе на 1 апреля составил 1 млрд 545 млн руб., микрозаймов «до зарплаты» — 2 млрд 990 млн руб.



В целом по России суммарный объем предоставленных всеми видами МФИ займов населению составил 181,2 млрд руб., увеличившись за I квартал на 10%.



«В начале 2018 года темпы роста портфеля микрофинансовых займов находятся на достаточно высоком уровне. При этом по-прежнему быстрее всего растет портфель самых краткосрочных и «дорогих» для заемщика «займов до зарплаты», в то время как объемы потребительских займов увеличиваются менее значительными темпами. Такая динамика роста выдачи микрозаймов связана с их востребованностью у определенных групп граждан. Модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет предоставлять займы высоко рискованным сегментам заемщиков и при этом эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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