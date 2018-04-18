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Чистый спрос населения России на наличную иностранную валюту в феврале сократился на 20%

УрБК, Москва, 18.04.2018. Чистый спрос населения России на наличную иностранную валюту в феврале 2018 года сократился по сравнению с январем на 20% и составил 1,5 млрд долл. США. Об этом сообщается в материалах ЦБ РФ.



«В феврале 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 20% и составил 1,5 млрд долл. США. При этом чистый спрос на доллары снизился на 34%, на европейскую валюту — вырос на 40%. Тем не менее, как и в предыдущем месяце, доля долларов США в структуре чистого спроса оставалась высокой — 67% (81% в январе)», — указано в сообщении.



При этом совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в феврале по сравнению с январем снизился на 7% и составил 4,6 млрд долл. США. Спрос населения на доллары в феврале снизился на 15%, на европейскую валюту — вырос на 16%, составив соответственно 3,1 и 1,4 млрд долл. США. Доля долларов в структуре совокупного спроса сократилась до 69% относительно 75% месяцем ранее, доля европейской валюты увеличилась с 24 до 30%.



В ЦБ отмечают, что в феврале сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета относительно января уменьшилось на 16% и составило 0,2 млрд долл. США.



По данным регулятора, в феврале 2018 года населением было продано уполномоченным банкам 1,2 млрд долл. наличной иностранной валюты, что на 13% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США выросли на 15%, европейской валюты — на 11%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты выросло по сравнению с январем на 3% и составило 1,5 млн сделок. Средний размер сделки по продаже вырос на 10% и составил 804 доллара США.



В феврале уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 3,5 млрд долл. США, что на 3% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов сократился на 19%, европейской валюты — вырос в 2,2 раза. Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в феврале текущего года по сравнению с январем увеличился на 9% и составил 0,5 млрд долл. США.

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