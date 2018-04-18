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Жительница Екатеринбурга отсудила у магазина «Королевство красоты» 86 тыс. рублей за травму позвоночника

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2018. Жительница Екатеринбурга отсудила 86 тыс. руб. у магазина «Королевство красоты» на ул. Ленина, 81 за компрессионный перелом позвоночника. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



«В магазине имеется возвышение пола в виде подиума, но никаких предупреждающих знаков об этом нет. Женщина не заметила разницу в уровне пола и упала, в результате чего получила травму. На «скорой помощи» ее увезли в приемное отделение больницы № 36 Екатеринбурга. На лечение она потратила 23 тыс. 206 руб. При этом женщине пришлось полностью изменить образ жизни, она постоянно испытывала боль в позвоночнике, была вынуждена носить корсет», — говорится в сообщении.



Пострадавшая подала иск в Кировский районный суд Екатеринбурга к ООО «Королевство красоты», в котором просила взыскать с ответчика расходы на лечение в размере 23 тыс. 206 руб., компенсацию морального вреда — 150 тыс. руб., а также почтовые расходы и штраф в соответствии с пунктом 6 статьи 13 закона РФ «О защите прав потребителей».



Районный суд исковые требования удовлетворил частично. С ООО «Королевство красоты» взысканы расходы на лечение в размере 16 тыс. 784 руб., компенсация морального вреда 70 тыс. руб. и 120 руб. — почтовые расходы.



Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде. Однако судебная коллегия согласилась с решением суда первой инстанции что ответчик, как юридическое лицо и хозяйствующий субъект, обязан обеспечить безопасность жизни и здоровья посетителей, исключить угрозу наступления несчастных случаев. Решение Кировского районного суда Екатеринбурга апелляционный суд оставил без изменения.

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