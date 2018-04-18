Новости дня

ВЦИОМ: 60% россиян не обеспокоены ростом курсов иностранных валют

УрБК, Москва, 18.04.2018. 60% россиян не обеспокоены нынешним ростом курсов долл. США и евро. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



«Начавшийся на прошлой неделе заметный рост курса долл. США и евро не стал поводом для паники среди населения: 60% россиян ситуация не беспокоит. Две трети опрошенных (66%) не собираются предпринимать никаких действий и в случае дальнейшего подорожания американской валюты. Волнение в связи с подорожанием иностранной валюты выражают 36% граждан», — говорится в материалах ВЦИОМ.



Наиболее распространенные объяснения ситуации на валютном рынке связаны с международной обстановкой/политикой. Так, около четверти опрошенных (23%) объясняют снижение курса национальной валюты антироссийскими санкциями.



В ситуации дальнейшего роста курса доллара США 12% опрошенных выберут путь траты сбережений на мелкие нужды, 8% — вложат накопления в недвижимость или другие ценные вещи.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: