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ВЦИОМ: 60% россиян не обеспокоены ростом курсов иностранных валют
18 апрель 2018 (13:18)
УрБК, Москва, 18.04.2018. 60% россиян не обеспокоены нынешним ростом курсов долл. США и евро. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Начавшийся на прошлой неделе заметный рост курса долл. США и евро не стал поводом для паники среди населения: 60% россиян ситуация не беспокоит. Две трети опрошенных (66%) не собираются предпринимать никаких действий и в случае дальнейшего подорожания американской валюты. Волнение в связи с подорожанием иностранной валюты выражают 36% граждан», — говорится в материалах ВЦИОМ.
Наиболее распространенные объяснения ситуации на валютном рынке связаны с международной обстановкой/политикой. Так, около четверти опрошенных (23%) объясняют снижение курса национальной валюты антироссийскими санкциями.
В ситуации дальнейшего роста курса доллара США 12% опрошенных выберут путь траты сбережений на мелкие нужды, 8% — вложат накопления в недвижимость или другие ценные вещи.
«Начавшийся на прошлой неделе заметный рост курса долл. США и евро не стал поводом для паники среди населения: 60% россиян ситуация не беспокоит. Две трети опрошенных (66%) не собираются предпринимать никаких действий и в случае дальнейшего подорожания американской валюты. Волнение в связи с подорожанием иностранной валюты выражают 36% граждан», — говорится в материалах ВЦИОМ.
Наиболее распространенные объяснения ситуации на валютном рынке связаны с международной обстановкой/политикой. Так, около четверти опрошенных (23%) объясняют снижение курса национальной валюты антироссийскими санкциями.
В ситуации дальнейшего роста курса доллара США 12% опрошенных выберут путь траты сбережений на мелкие нужды, 8% — вложат накопления в недвижимость или другие ценные вещи.
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