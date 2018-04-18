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ВВП Китая в I квартале вырос почти на 7%

Валовой внутренний продукт (ВВП) КНР на 6,8% выше аналогичного показателя в прошлом году, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные государственного статистического бюро Китая.



«Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в первом квартале 2018 года составил 6,8% годовых», — сообщается в докладе ведомства.



Фактические темпы роста ВВП значительно превысили официальный прогноз и ожидания экспертов.

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