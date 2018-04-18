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Украина готова оказать помощь в выводе российских войск из Приднестровья

Украина согласна предоставить свою территорию для вывода российских войск из Приднестровья. Об этом заявил специальный представитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжанивский, передает агентство «Украинские новости».



Он отметил, что согласие от Украины на помощь в выведении российских войск было получено еще во время президентства Леонида Кучмы, который руководил страной в период с 1994-го по 2005 год. «Мы и сегодня соглашаемся на использование нашей территории, так как наша принципиальная позиция, что российские войска должны быть оттуда выведены и должны были быть давно выведены. На сегодня наша позиция неизменна», — заявил Крыжанивский.



Спецпредставитель заявил, что Россия продолжает отказываться выводить войска из Приднестровья.



«У России нет готовности вывести свои войска, и они будут цепляться за любую мелочь», — сообщил он. Украина, в свою очередь, готова всеми способами способствовать выводу российских войск, утверждает Крыжанивский.

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