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В Танзании из-за проливных дождей погибли 9 человек

В крупнейшем городе Танзании Дар-эс-Саламе как минимум девять человек погибли из-за проливных дождей. Об этом сообщает агентство «Синьхуа», передает портал «Газета.ру».



«Среди жертв есть дети, женщины и мужчины, количество погибших может вырасти, если дождь продолжится», — цитирует агентство слова начальника полиции Лазаро Мамбосаса.



Отмечается, что причиной смерти стали наводнение и обрушения стен.



По данным агентства, из-за ливней пострадали дома, транспортные средства, объекты инфраструктуры. Из-за сложной метеорологической обстановки местные власти потребовали закрыть школы.

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