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В Екатеринбурге произошло возгорание на машиностроительном заводе имени Калинина

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2018. Сегодня утром в Екатеринбурге произошло возгорание на территории ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» (МЗиК, входит в ОАО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»). Об этом сообщили УрБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.



«Возгорание было, на месте работали пожарно-спасательные подразделения», — пояснили в пресс-службе.



Как сообщили агентству «Интерфакс» на предприятии, в одном из производственных корпусов завода при выполнении подрядной организацией строительных работ произошло возгорание кровли. Для безопасности из соседних пролетов корпуса были эвакуированы сотрудники двух цехов. Площадь пожара была небольшой. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Завод работает в штатном режиме.

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