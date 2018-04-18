Кризис

С начала 2018 года более 32 тыс. свердловчан ограничили в праве выезда за границу

С начала 2018 года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 32 тыс. постановлений о временном ограничении права выезда должников за пределы Российской Федерации, общий долг которых составляет более 27 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России.



В том числе в отношении алиментщиков вынесено 3 тыс. 496 постановлений на общую сумму долга более 1,3 млрд руб. В отношении должников по ЖКХ, имеющих общий долг около 3 млн руб., вынесено более 3 тыс. постановлений. По штрафам, в том числе штрафам ГИБДД, вынесено более 4 тыс. постановлений на общую сумму 350 млн руб. задолженности.



Также 797 граждан и юридических лиц, имеющих долги по налогам, не смогут выехать за границу. Общая сумма их задолженности в бюджет составила порядка 120 млн руб. Ограничены в праве выезда за границу также 10 тыс. свердловчан, имеющих задолженности по кредитам на общую сумму свыше 5,6 млрд руб.

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