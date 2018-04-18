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В Екатеринбурге будут судить троих местных жителей за мошенничество с недвижимостью
18 апрель 2018 (12:09)
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2018. В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело в отношении местных жителей Яны Чаринцевой, Николая Дощанского, Владимира Торосяна. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Граждане обвиняются в совершении преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное в особо крупном размере».
По версии следствия, в октябре 2013 года Чаринцева, являясь соучредителем ООО «ЭкспертИнвестСтрой», незаконно заключила от имени компании договор с жителем Екатеринбурга о продаже пая в строящемся ЖК «Западный» в Екатеринбурге. Полученные от потерпевшего денежные средства в размере 1 млн 577 тыс. руб. она в кассу и на расчетный счет ООО «ЭкспертИнвестСтрой» не внесла, обратив их в свою пользу и распорядившись по своему усмотрению.
В апреле 2015 года Чаринцева прибыла на стройплощадку, где предложила представителю ООО «МегаСтрой» Торосяну принять на себя обязательства по передаче в собственность двухкомнатной квартиры потерпевшему.
Впоследствии Торосян и фактический руководитель ООО «МегаСтрой» Дощанский похитили путем обмана денежные средства, поступившие от потерпевшего, на общую сумму 1 млн 280 тыс. руб., которые обратили в свою пользу и распорядились каждый по своему усмотрению. Обязательства по передаче квартиры перед потерпевшим они не выполнили.
Кроме того, в период с июня по сентябрь 2013 года Торосян, являясь исполнительным директором ООО «Торговый Дом СУБР», под предлогом продажи квартиры в коттеджном поселке «Золотая горка» похитил денежные средства жителя Екатеринбурга в размере свыше 1,5 млн руб.
Необходимо отметить, что в мае 2016 года приговором Ленинского районного суда Екатеринбурга Н. Дощанский и В. Торосян осуждены по 15 аналогичным эпизодам преступлений и отбывают данное наказание в исправительных колониях.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
Граждане обвиняются в совершении преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное в особо крупном размере».
По версии следствия, в октябре 2013 года Чаринцева, являясь соучредителем ООО «ЭкспертИнвестСтрой», незаконно заключила от имени компании договор с жителем Екатеринбурга о продаже пая в строящемся ЖК «Западный» в Екатеринбурге. Полученные от потерпевшего денежные средства в размере 1 млн 577 тыс. руб. она в кассу и на расчетный счет ООО «ЭкспертИнвестСтрой» не внесла, обратив их в свою пользу и распорядившись по своему усмотрению.
В апреле 2015 года Чаринцева прибыла на стройплощадку, где предложила представителю ООО «МегаСтрой» Торосяну принять на себя обязательства по передаче в собственность двухкомнатной квартиры потерпевшему.
Впоследствии Торосян и фактический руководитель ООО «МегаСтрой» Дощанский похитили путем обмана денежные средства, поступившие от потерпевшего, на общую сумму 1 млн 280 тыс. руб., которые обратили в свою пользу и распорядились каждый по своему усмотрению. Обязательства по передаче квартиры перед потерпевшим они не выполнили.
Кроме того, в период с июня по сентябрь 2013 года Торосян, являясь исполнительным директором ООО «Торговый Дом СУБР», под предлогом продажи квартиры в коттеджном поселке «Золотая горка» похитил денежные средства жителя Екатеринбурга в размере свыше 1,5 млн руб.
Необходимо отметить, что в мае 2016 года приговором Ленинского районного суда Екатеринбурга Н. Дощанский и В. Торосян осуждены по 15 аналогичным эпизодам преступлений и отбывают данное наказание в исправительных колониях.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
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