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В Екатеринбурге будут судить троих местных жителей за мошенничество с недвижимостью

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2018. В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело в отношении местных жителей Яны Чаринцевой, Николая Дощанского, Владимира Торосяна. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Граждане обвиняются в совершении преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное в особо крупном размере».



По версии следствия, в октябре 2013 года Чаринцева, являясь соучредителем ООО «ЭкспертИнвестСтрой», незаконно заключила от имени компании договор с жителем Екатеринбурга о продаже пая в строящемся ЖК «Западный» в Екатеринбурге. Полученные от потерпевшего денежные средства в размере 1 млн 577 тыс. руб. она в кассу и на расчетный счет ООО «ЭкспертИнвестСтрой» не внесла, обратив их в свою пользу и распорядившись по своему усмотрению.



В апреле 2015 года Чаринцева прибыла на стройплощадку, где предложила представителю ООО «МегаСтрой» Торосяну принять на себя обязательства по передаче в собственность двухкомнатной квартиры потерпевшему.



Впоследствии Торосян и фактический руководитель ООО «МегаСтрой» Дощанский похитили путем обмана денежные средства, поступившие от потерпевшего, на общую сумму 1 млн 280 тыс. руб., которые обратили в свою пользу и распорядились каждый по своему усмотрению. Обязательства по передаче квартиры перед потерпевшим они не выполнили.



Кроме того, в период с июня по сентябрь 2013 года Торосян, являясь исполнительным директором ООО «Торговый Дом СУБР», под предлогом продажи квартиры в коттеджном поселке «Золотая горка» похитил денежные средства жителя Екатеринбурга в размере свыше 1,5 млн руб.



Необходимо отметить, что в мае 2016 года приговором Ленинского районного суда Екатеринбурга Н. Дощанский и В. Торосян осуждены по 15 аналогичным эпизодам преступлений и отбывают данное наказание в исправительных колониях.



Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

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