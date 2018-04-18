Новости дня
Стоимость алюминия обновила максимум с сентября 2011 года из-за санкций против ОК «Русал»
18 апрель 2018 (11:29)
УрБК, Москва, 18.04.2018. Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) в среду во время торгов выросла на 1,7% и достигала в ходе сессии максимальных с сентября 2011 года 2 тыс. 445 долл. США за тонну. Об этом сообщает «Интерфакс».
По состоянию на 08.00 московского времени металл торгуется около 2 тыс. 405 долл. США за тонну.
Рост цен на алюминий начался сразу же после того, как Минфин США объявил о новом санкционном списке, в котором оказалась ОК «Русал».
По состоянию на 08.00 московского времени металл торгуется около 2 тыс. 405 долл. США за тонну.
Рост цен на алюминий начался сразу же после того, как Минфин США объявил о новом санкционном списке, в котором оказалась ОК «Русал».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В 2014 году ОК «РУСАЛ» ожидает увеличение цен на алюминий до 2 тыс. долл. США за тонну за счет сокращения выпуска металла
- ОК «РУСАЛ» до конца 2013 года законсервирует производство алюминия на ОАО «БАЗ»
- Мировые цены на металл опустились до уровня 2009 года
- Чистый убыток ОК «Русал» в 2012 году составил 55 млн долларов
- ОК РУСАЛ: В краткосрочной перспективе физический дефицит алюминия сохранится