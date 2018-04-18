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Стоимость алюминия обновила максимум с сентября 2011 года из-за санкций против ОК «Русал»

УрБК, Москва, 18.04.2018. Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) в среду во время торгов выросла на 1,7% и достигала в ходе сессии максимальных с сентября 2011 года 2 тыс. 445 долл. США за тонну. Об этом сообщает «Интерфакс».



По состоянию на 08.00 московского времени металл торгуется около 2 тыс. 405 долл. США за тонну.



Рост цен на алюминий начался сразу же после того, как Минфин США объявил о новом санкционном списке, в котором оказалась ОК «Русал».

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